Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Atalanta: a Torino non succede dal 2018

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Anondale crediamo che questa striscia sia destinata ad allungarsi. Ma cosa? Ve lo diciamo subito, così poi ci addentriamo in quello che è il nostro: anondal(AnsaFoto) – Ilveggente.itLain casa contro l’non vince da quell’anno: due a zero con reti di Higuain e di Matuidi. Nel mezzo anche l’espulsione di Mancini, adesso alla Roma, a completare l’opera. Quello dello Stadium è sicuramente il big match di giornata, con due squadre che sperano di mantenere invariate le distanze da quelle che stanno davanti e mantenere, vivi, i discorsi scudetto.