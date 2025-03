Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Roma: fatiche di coppa ed infermeria piena

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Con il successo ottenuto sull’Athletic Bilbao nell’andata degli ottavi di Europa League laha allungato la striscia di vittorie: quella contro i baschi è stata la quinta di fila tra campionato e. Come contro il Como domenica scorsa, i giallorossi l’hanno spuntata di nuovo in rimonta (2-1) e sempre beneficiando dell’inferiorità numerica degli avversari: se contro i lariani era stato un gol di Dovbyk a regalare i tre punti alla squadra di Claudio Ranieri, giovedì all’Olimpico c’ha pensato l’attaccante di riserva Shomurodov a decidere il match, segnando in pieno recupero e facendo esplodere di gioia l’impianto capitolino.