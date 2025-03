Europa.today.it - Promozione girone A, 22esima giornata: lo Sport Palermo batte l’Aspra, pari senza gol tra Valderice e Cus

Leggi su Europa.today.it

Va in archivio anche ladel campionato diA: il Montelepre mantiene un punto di vantaggio sul Bagheria,ndo in trasferta il Regina Mundi. I giallorossi vincono 2-0, sfoderando una prestazione più che positiva: Vizzocero e Joaquin firmano il successo per la.