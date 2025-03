Amica.it - “Profondo rosso”, un concerto per i 50 anni al Roma Film Music Festival

(askanews) –, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, è pronta a raccontare ancora una volta il grande cinema attraverso laa e torna per la sua quarta edizione adal 6 al 12 aprile.Nei celebri Forum Studios – ancora una volta cuore dele culla dell’Orchestra Italiana del Cinema – prendono vita dibattiti e talk con i compositori che hanno contribuito a rendere celebri le pellicole più amate; mentre all’Auditorium Conciliazione arriva un’attesa anteprima internazionale dopo le prime tre edizioni che hanno coinvolto oltre 20mila spettatori, addetti ai lavori e appassionati.Dopo l’anteprima mondiale alla Royal Albert Hall di Londra, arriva in Italia Avatar Live In Concert, la versione cinedelrecord di incassi di tutti i tempi.