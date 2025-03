Sport.quotidiano.net - Prima categoria: il Romagnano ospita il Capezzano e il Mulazzo il Cqs. Serricciolo di scena a Chiazzano. Il Montignoso ospita il Montecarlo anche per ’vendicare’ l’andata

Impegno da non sottovalutare per ilche ospiterà iloggi pomeriggio, alle 15, allo stadio Del Freo nella 25ª giornata del campionato di. La capolista cercherà di vendicare la sconfitta dele tenterà di continuare il proprio trend positivo, fatto di quattro risultati utili consecutivi, per mantenere intatto il distacco dall’agguerrito Corsagna, a sua volta impegnato in trasferta contro la Torrelaghese. I ragazzi di mister Alberti contro i lucchesi, posizionati a metà classifica con 30 punti, dovranno mantenere alta la concentrazione e dosare le energie per dare il meglio di sé in un finale di stagione che si annuncia sempre più scoppiettante. Match complicato per ilche, sul proprio campo, affronterà ilPianore, formazione in corsa per un posto nei playoff.