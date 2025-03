Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma e il Lazio: lunedì 10 marzo 2025

Nuvolosità diffusa sue provincia, con temperature in lieve calo e possibili rovesci locali. Miglioramento in serata.?pere il10Un’area di bassa pressione in transito sull’Italia centrale porterà nuvolosità compatta e precipitazioni sparse su gran parte del, più intense nelle aree interne e appenniniche. La mattina sarà caratterizzata da cieli coperti, con piovaschi intermittenti. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a timide schiarite, specialmente nelle zone costiere.Le temperature saranno in leggera diminuzione, con minime comprese tra 6°C e 9°C e massime tra 12°C e 15°C. I venti soffieranno deboli o moderati da ovest, con locali rinforzi lungo il litorale.?(Capitale)Mattino (06:00-12:00): Cielo molto nuvoloso con deboli piogge intermittenti.