Agi.it - 'Pressing' dei riformisti su Schlein. E Zanda evoca il congresso

Leggi su Agi.it

AGI - "Serve unstraordinario". La parola che nessuno nel Partito Democratico osa pronunciare la fa mettere nero su bianco Luigiche del Pd è stato co-fondatore. In una intervista a La Stampa, l'ex senatore dem si sofferma sul ciclone che investito Stati Uniti ed Europa dall'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. "Davanti alla straordinarietà della fase storica che stiamo vivendo e dunque al bisogno urgente e assoluto per il Pd di darsi una linea chiara sulla politica internazionale ed europea, l'unico luogo nel quale un dibattito di questo rilievo possa svolgersi in modo franco e trasparente è unstraordinario", spiega. Il riferimento è a quanto ha fatto vedere il partito prima e durante il Consiglio Europeo che ha discusso del piano di riarmo presentato da Ursula Von der Leyen.