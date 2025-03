Ilrestodelcarlino.it - Preso il rider spacciatore. Nella borsa termica c’erano due chili di hashish

Oltre alla pizza, portava a domicilio anche l’. Che, per comodità, teneva già ‘stoccato’ all’interno del tipico zaino termico cubico. Unperuviano di 25 anni è stato arrestato venerdì dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, guidata dal maggiore David Millul, impegnati in un servizio di controllo della Bolognina, che ha portato all’identificazione di una sessantina di persone. Nell’ambito dell’attività, i militari del Nucleo operativo e quelli della stazione Navile, guidata dal luogotenente Nicola Patti, hanno deciso di approfondire alcune segnalazioni, relative proprio all’attività ‘parallela’ delsudamericano. E hanno così deciso di fargli visita a casa. Nell’appartamento, i sospetti dei militari dell’Arma si sono concretizzati: all’interno dello zaino sono stati trovati i duedi ‘fumo’; poi sono spuntati fuori anche un etto di marijuana e 10mila euro in contanti.