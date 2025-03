Liberoquotidiano.it - "Prepariamoci a una nuova pandemia". Allarme degli esperti: occhio al virus che si diffonde nei gatti

Paura per l'aviaria. "Il- lancia l'un gruppo di scienziati di diversi atenei Usa alla rivista Science - ha attraversato specie e si è adattato a ospiti mammiferi, tra cui bovini da latte, causando un'esposizione diffusa e sporadiche infezioni nell'uomo". E anche se fino ad ora la i casi non sono stati gravi, l'aviaria può comunque causare pesanti malattie. Insomma, il timoreè che "dobbiamo prepararci a una". Ad aggravare la situazione - è il ragionamento de-gli autori Jesse L. Goodman, Norman W. Baylor, Rebecca Katz, Lawrence O. Gostin, Rick A. Bright, Nicole Lurie, Bruce G. Gellin - il fatto che "la rapida disponibilità di un vaccino influenzale è fortemente limitata dalle tecnologie attualmente approvate, come i vaccini a base di proteine. La disponibilità del vaccino è inoltre rallentata dal tempo necessario per condurre valutazioni di immunogenicità ed efficacia e altri test sui lotti.