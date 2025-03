Biccy.it - Premi speciali e classifica di San Marino Song Contest 2025

Il Sanè stato vinto da Gabry Ponte con Tutta L’Italia, sarà il noto produttore e dj a rappresentare la piccola repubblica al prossimo Eurovision. Il giorno prima della vittoria Gabry Ponte ha detto: “Non so come andrà, sono felice di esserci comunque. Se vinco? L’Eurovision non è Sanremo, tutto è possibile. Se arrivo a Basilea è già una vittoria“. Durante la serata però sono stati consegnati altri, come quello della critica.Ie lafinale di San.Tra i varici sono stati quello di ‘Una Voce per San’ che è andato ai The Rumpled, il ‘SanRtv Ludovico Di Meo’ a Angie Sciacqua e quello della critica che è stato portato a casa da Pierdavide Carone, con il brano Mi vuoi sposare?.