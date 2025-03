Sport.quotidiano.net - Prato-Forlì 0-4, disastro biancazzurro. Partita finita nei primi 8 minuti

, 9 marzo 2025 - Pessima prova del, che viene umiliato 4-0 dalal Lungobisenzio in occasione della 27° giornata del girone D di Serie D. Decisivi iotto, nei quali i biancorossi trovano la via della rete per tre volte, grazie a Macrì, Marinelli e all’autogol di Conson. Nella ripresa arriva anche il sigillo di Trombetta. La cronaca Dopo dueè Macrì, all'ottavo gol in stagione, a sbloccare il risultato con una conclusione che bacia la parte interna del palo e gonfia la rete. Trascorrono pochi secondi e i locali incassano anche la seconda rete, stavolta ad opera di Farinelli, che vince un rimpallo nell'area avversaria e trafigge Fantoni. Lo tsunami biancorosso si abbatte nuovamente sulla malcapitata formazione laniera all'8': Campagna scappa via a Mazza sull'out destro e mette in mezzo un rasoterra che viene deviato nella propria porta da Conson.