Puntomagazine.it - Ponticelli: sorpresi con armi e droga. La Polizia di Stato arresta un 29enne e un 24enne

Leggi su Puntomagazine.it

Arresti per detenzione illegale die sostanze stupefacenti a Napoli: due operazioni delladi.Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva die traffico di sostanze stupefacenti.Nella giornata di ieri, ladiha tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina unnapoletano con precedenti di.In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Al Chiaro di Luna dove hanno rinvenuto, ben occultati nel vano letto, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e caricatore rifornito con 8 cartucce; ancora, i poliziotti hanno rinvenuto altre 20 cartucce dello stesso calibro e circa 7.