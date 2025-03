Casertanews.it - Ponte Nuovo, riunione per definire il cronoprogramma dei lavori

Leggi su Casertanews.it

Operai impegnati anche di domenica (9 marzo) a Capua per gli interventi al. E' diventata ormai una consuetudine visto che anche domenica scorsa erano in corso interventi.Importanti novità sono poi previste per martedì, quando è in programma unaalla presenza di assessore.