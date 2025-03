Lanazione.it - Poggibonsi e l’ambiente. Un ‘Forum Manutenzioni’ dedicato agli spazi verdi

Tutelaree rendere vivibili glidI tutto il territorio comunale. Si è costituito ail Forum permanente Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde. I vari compiti da svolgere, possono essere sintetizzati in questi termini: attivare piani di manutenzione e di cura del territorio, anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini; promuovere azioni per riqualificare le aree dia verde pubblico, anche per mezzo di un piano di gestione delle alberature di medio e lungo periodo, che tenga conto del mutato contesto climatico; avviare una riflessione attorno al tema della sostenibilità in merito alle trasformazioni urbane. in particolare cogliendo la necessità di calare la città nel contesto dei mutamenti di clima. Il Consiglio comunale di, nella recente seduta che ha avuto luogo negli ultimi giorni di febbraio, ha approvato all’unanimità - sedici voti favorevoli, nessuna astensione o contrarietà - l’atto originato dalla volontà di sedici persone residenti a