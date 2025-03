Sport.quotidiano.net - Pistoiese, vittoria di corto muso con l'Imolese al ‘Melani’: 1-0

Pistoia, 9 marzo 2025 – Preziosadi “”. Lasupera l’con il punteggio di 1-0 allo stadio Marcello Melani, nella decima giornata di ritorno del girone D del campionato di calcio di serie D. La squadra arancione s’impone grazie al gol dell’attaccante Simeri nel primo tempo. Con questi 3 punti, rinsalda la quarta posizione in classifica con 52 punti, avvicinando la terza, occupata dal Tau (53), sconfitto 1-0 sul campo del Lentigione. Playoff ormai acquisiti quando siamo a 7 turni dal termine del torneo: per la promozione in serie C lottano invece Forlì, primo a quota 66, e Ravenna, secondo due lunghezze sotto. Adesso il campionato di serie D si prende un periodo di pausa, per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Lariprenderà i propri impegni domenica 23 marzo, giocando alle 14.