Inter-news.it - Piovani analizza Roma-Inter Women: «Sconfitta che brucia»

Gianpiero, allenatore dell’, è statovistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, al termine della partita contro la. La gara è terminata con unaesterna per l’, con il risultato di 2-1.LA GARA – Gianpieroha commentato ai canali ufficiali dell’la partita contro la. Unaimmeritata per i nerazzurri, arrivata dopo un’ottima prestazione delle sue calciatrici: «perché è arrivata a trenta secondi dalla fine, in una partita a mio avviso fatta veramente bene. Meritavamo di uscire da qui con un risultato positivo, ci tenevamo in modo particolare per festeggiare il 117° anno dell’. Non è stato così, però non posso rimproverare nulla alle ragazze. Hanno fatto una grande prestazione, un bello spot per il calcio femminile italiano a livello di gioco e qualità.