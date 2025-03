Quotidiano.net - Piogge torrenziali in Argentina: 13 morti e due dispersi a Bahia Blanca

E' aumentato ad almeno 13e dueil bilancio dellein, che da venerdì mattina colpiscono la città portuale di, circa 600 chilometri a sud-ovest di Buenos Aires. La ministra della Sicurezza nazionale, Patricia Bullrich, ha dichiarato in un'intervista alla stazione radio locale Radio Mitre cheè "una città distrutta", mentre il consiglio comunale non esclude altre vittime. Bullrich ha annunciato inoltre che sono in corso le ricerche di due ragazze "travolte dalle acque". Secondo i media nazionali, si tratta di due sorelle, di uno e quattro anni.