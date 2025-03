Inter-news.it - Pio Esposito avvia la rimonta dello Spezia col Pisa: sono 14 in Serie B!

Francesco Pio Esposito ha siglato la rete del 2-2 con cui lo Spezia ha agguantato il risultato nella sfida casalinga contro il Pisa. Per il calciatore di proprietà dell'Inter sono 14 reti in Serie B.

IN GOL – Francesco Pio Esposito è andato nuovamente in rete nel match che lo Spezia sta vincendo contro il Pisa con il punteggio di 3-2. Ormai non si tratta più di una novità, trattandosi del quattordicesimo gol messo a segno in questa stagione di Serie B da parte dell'attaccante italiano. Non è un caso che gli occhi del Napoli di Antonio Conte si siano posati sul suo profilo, considerando quanto potenziale ancora inespresso lo stabiese porti con sé. L'Inter, proprietaria del suo cartellino, non intende privarsene, tanto da aver rifiutato una proposta a due cifre da parte degli stessi azzurri.