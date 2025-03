Ilrestodelcarlino.it - Piene dei fiumi e frane, allerta gialla in Emilia Romagna

Bologna, 9 marzo 2025 – Forti precipitazioni sui rilievi centro-occidentali e neve in alta quota (tra i 1700 e i 1800 metri). L’Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha lanciato un’per la giornata di lunedì 10 marzo perdeinelle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma e Ravenna e perdei corsi minori nelle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. In particolare, a essere interessate dall’e dal maltempo sono la montagna e la collina bolognesi e i rilievi centrali nelle province di Modena, Reggioe Parma, oltre alla zona montuosa nel Piacentino. Secondo Arpae nelle zone montane centro-occidentali saranno possibili anche localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.