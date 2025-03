Ilrestodelcarlino.it - Picta, domani la conferenza di Mario Proli

Nuovo appuntamento con gli eventi collaterali diRomagnaa Terra del Sole. Alle 17 il Palazzo pretorio ospiterà ladel giornalista e ricercatoresulla seconda guerra mondiale, con l’obiettivo puntato in particolare sulla realtà locale. A dialogare consarà il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali diRomagna. La narrazione sarà accompagnata da videoproiezioni. Classe 1969,è un giornalista professionista, laureato in Storia all’Università di Bologna; nello stesso ateneo ha conseguito un diploma di alta formazione in "Giornalismo e Comunicazione dei Servizi Pubblici". Dal 2010 è responsabile dell’Ufficio Stampa ed Eventi del Comune di Forlì, unità che presiede alle funzioni dell’informazione, del cerimoniale e del coordinamento delle manifestazioni; svolge attività di ricerca storica incentrata sui temi della società, dell’economia e delle Istituzioni, ed è autore di libri, saggi, audiovisivi, mostre.