Ilgiorno.it - Pescate, il ponte e la guerra ai Tir: 200 camionisti contro il sindaco

Leggi su Ilgiorno.it

, 9 marzo 2025 – Duecento autotrasportatori sono pronti a marciareil ildi, Dante De Capitani, “colpevole” di proibire il passaggio dei loro tir sugli svicoli di ingresso e uscita del Terzodella Statale 36. Paventano inoltre azioni legali per il danno economico provocato dal divieto. Sono almeno una mezza dozzina a settimana ial volante di mezzi per trasporti eccezionali e fuori misura che devono allungare il giro a causa dello stop imposto dal primo cittadinose, che tuttavia non si lascia spaventare da manifestazioni, né da richieste di risarcimento. Anzi, rilancia. “Verificherò anche la situazione dei sottopassaggi che attraversano la provinciale – spiega De Capitani -. Se riscontrerò problemi, inibirò il transito dei tir pure sulla ex Statale 36.