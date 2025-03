Laprimapagina.it - Perugia. Ferro di Cavallo sotto assedio: ondata di furti tra l’indifferenza e la mancanza di controlli

Il quartiere didiè alle prese con una vera e propria emergenza sicurezza. Un problema esteso e comune ai diversi quartieri di. L’ennesimo furto, il terzo (come segnala un cittadino sui social nel popolare gruppo Agoràdi) in un appartamento di via Gregorovius ha riacceso la preoccupazione tra i residenti, esasperati da una situazione che sembra fuori controllo.L’ultimo episodio segue uno schema ormai collaudato: vetri infranti, casa messa a soqquadro e ladri che agiscono indisturbati, consapevoli della totale assenza di forze dell’ordine nella zona. Polizia, carabinieri e polizia municipale – denuncia il cittadino – sembrano essere un miraggio in un quartiere che, invece, avrebbe bisogno di presidi costanti per arginare l’criminale.Il problema della sicurezza aè stato recentemente oggetto di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma la realtà dei fatti racconta un’altra storia: i quartieri continuano a essere terreno fertile per ladri e malviventi, mentre i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni.