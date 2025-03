Liberoquotidiano.it - "Però deve farlo". Fabio Fazio incalza Giuseppe Conte: attimi di gelo in studio | Video

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa in onda domenica 9 marzo sul Nove anche. Il leader del Movimento 5 Stelle spiega ale sue posizioni in fatto di guerra. Per lui "Trump ci sta sconvolgendo dicendo cose inquietanti, ma ha anche detto che battere militarmente la Russia è stata una follia e io lo sto dicendo da 3 anni. Ma l'Europa ha fallito completamente la strategia, i nostri governanti ci hanno fatto credere che stavamo isolando la Russia ma la Russia non è affatto isolata". L'attacco del fu premier è chiaro: "Siamo disorientati. L'Europa ha fallito completamente la strategia. Ci è stato fatto credere che la Russia fosse isolata. Ci hanno fatto credere che stavamo vincendo militarmente e che l'economia russa fosse crollata. Non era vero. A quel tavolo del negoziato (per la pace in Ucraina, ndr) doveva sedersi l'Europa.