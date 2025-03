Sport.quotidiano.net - Pericolo ultimo posto. Milan, Sestri e Legnago si avvicinano alla Spal. La classifica ora fa paura

A otto giornate dfine della regular season, ladi fatto dice addiopossibilità di salvarsi senza passare per i playout. Anzi, deve cominciare a preoccuparsi di non farsi risucchiare dalle formazioni che la inseguono, perché l’che significa retrocessione diretta in serie D adesso è distante appena due lunghezze. I punti da recuperare al Perugia e Campobasso – sestultime in– sono saliti a otto, e una squadra come quella biancazzurra che ha vinto una sola volta nelle ultime 14 partite (sul campo della Lucchese) non sembra francamente in grado di poter effettuare una rimonta del genere. A eccezione dei biancazzurri e della Lucchese – che venerdì oltre a perdere a Pescara ha pure rimediato una pesantissima penalizzazione di sei punti – tutte le formazioni che lottano per non retrocedere hanno mosso lalanciando segnali di vita piuttosto significativi.