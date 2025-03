Ilfattoquotidiano.it - Perdite per dieci milioni di euro della società di Chiara Ferragni: clima teso tra l’influencer e i soci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ricavi a picco eperdi. Con questi dati, non può che essereilvigilia delle due assemblee che domani, lunedì 10 marzo, decideranno il futurodi. In ballo c’è l’approvazione del bilancio 2023 di Fenice srl – lachiave, titolare dei marchi -, cui seguirà un’assemblea straordinaria “per varare un’urgente ricapitalizzazione”, come anticipail CorriereSera. Sempre che si trovi un accordo tra i. Perché, stando a quanto riporta il quotidiano di via Solferino, le tensioni che si trascinano ormai da mesi sarebbero arrivate ad un punto di non ritorno.perdidi– Intanto va detto che domani(che detiene il 32,5% del capitale) e i suoi duePaolo Barletta (40%) e Pasquale Morgese (27,5%) dovranno approvare il bilancio del 2023.