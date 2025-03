Cultweb.it - Perché l’Inter si chiama così? È una scelta futurista

Non sempre i nomi delle squadre di calcio sono uguali a quelle della città d’appartenenza. Spesso, infatti, il nome di una squadra fa riferimento anche ad altri aspetti societari e della sua storia. Prendiamo il caso dei freschissimi campioni d’Italia del. Inter è l’abbreviazione di Internazionale. Un nome, questo, che si lega alle origini della squadra milanese, nata il 9 marzo del 1908 al ristorante l’Orologio, in piazza del Duomo, per opera di 44 “dissidenti” del Milan. La neo squadra, infatti, siva Football Club Internazionale Milanoi soci della società erano tutti ex dirigenti del Milan che rifiutavano il divieto di tesserare giocatori stranieri. Fondaronoun altra squadra che potesse accogliere anche calciatori provenienti anche da paesi fuori dall’Italia. Da qui, ladi aggiungere internazionale al suo nome.