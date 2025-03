Inter-news.it - Perché Inter-Monza 3-2 è la vittoria più importante di questo 2025?

Leggi su Inter-news.it

Un successo fondamentale quello arrivato ieri sera al Meazza per l’. Un 3-2 in rimonta alultimo, che, paradossalmente, vale doppio.LA– A dirla così sembra un’esagerazione bella e buona. In effetti, l’ha pur sempre giocato contro il. Una squadra ultima in classifica, con appena 14 punti all’attivo, e con sole due vittorie in ventotto giornate di campionato. Ma analizzando più nello specifico3-2, si può veramente arrivare alla conclusione, che ladi ieri sera è la piùconquistata dalla Beneamata in questi primi tre mesi di? E i motivi sono principalmente tre.L’vince col3-2: inche vale doppioRIMONTA – L’ha vinto in rimonta per 3-2, dopo l’iniziale doppio svantaggio subito da Samuele Birindelli e dall’ex Keita Balde.