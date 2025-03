Ilfattoquotidiano.it - Perché decisi di non tentare di uccidere i seviziatori di mia madre

Lasciare andare l’odio è la medicina che Gesù ci propone. I cristiani che coltivano l’odio non sono cristiani!“Padre, perdona loronon sanno quello che fanno” dice Gesù mentre è appeso alla croce. Essendo crocifisso aveva una buona ragione per essere irritato. Io invidio i cristiani, hanno un Dio che ordina loro di smettere di odiare. Io invece sono cresciuto in una famiglia con due nonni, Felice Fo e Pina Rota, che erano nella Resistenza e con storie di partigiani dalla mattina alla sera. E film western. In famiglia erano in pochi a praticare il perdono. E in effetti non riesco a immaginare come potrei perdonare i fascisti che hanno rapito mia.Negli anni ‘90 dall’inchiesta del giudice Salvini saltò fuori che il rapimento di miaera stato orchestrato dai “servizi segreti deviati”, e alcuni nomi.