Per Giglio da Yulia Grande Fratello il messaggio arriva nel pieno della notte

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento emozionante nella Casa del: durante il party dedicato alla FestaDonna,ha sorpreso tutti con un dolcissimo gesto per la sua. L’ex concorrente ha dovuto lasciare il reality per motivi personali, ma il legame consembra più forte che mai. Nonostante la distanza,continua a seguirlo con affetto e a sostenere il suo percorso con dedizione.>> “Ormai l’hanno capito tutti”. Shaila non si frena al: pesantissima davanti a ChiaraIl gesto romantico dinon è passato inosservato. Il gieffino ha scritto una poesia speciale in onoresua amata, scatenando una valanga di emozioni tra i fan. Molti sostenitoricoppia hanno subito taggatonel video del momento, portando alla sua toccante reazione.social diperNon è servito molto tempo perchérispondesse pubblicamente alla dedica del suo