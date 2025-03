Juventusnews24.com - Pepe dà fiducia alla Juve: «L’impresa scudetto è complicata, ma quando vesti questa maglia…»

di RedazionentusNews24, ex giocatore della, ha parlato delle possibilità didei bianconeri. Ecco le paroleSimoneha parlato nel pre partita diAtalanta, sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.PAROLE – «Nella stagione 2011/2012 abbiamo fatto un miracolo.di quest’anno per laè più. Però,niente è impossibile, nonostante ci sia una squadra giovane e un allenatore nuovo. Sentivo dire prima che,, non ti aspetta nessuno. C’è bisogno di vincere subito, ma non è facile con una squadra totalmente nuova».Leggi suntusnews24.com