Pd Valle Telesina inaugurata la sede di Solopaca

Tempo di lettura: 3 minuti“Nella serata di ieri, sabato 8 marzo, è statala nuovadel PD Telesino, nel suggestivo centro storico di, in via Roma nei pressi del Palazzo Ducale.Bella e partecipata manifestazione in cui sono intervenuti il promotore dell’iniziativa, Domenico Francesco Galdiero, altresi capogruppo consiliare, Luigi Rubano, PD San Lorenzello, Antonio Di Brigida e Raffaele Simone, PD Castelvenere, Raffaele Di Cerbo, PD Frasso Telesino, Filomena Di Mezza, PD Telese Terme, Antonio Ciervo, PD Dugenta, e in chiusura il segretario provinciale, Giovanni Cacciano, che ha avviato il suo intervento leggendo il messaggio recapitato agli Amici e Compagni dalla Presidente del PD, Rosa Razzano, originaria del bel borgo telesino ma impossibilitata a partecipare. È la terza nuovadel Partito Democraticoda inizio anno in Provincia di Benevento, un’azione che può apparire antistorica, romantica se non addirittura nostalgica.