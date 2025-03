Ilgiorno.it - Pavia, nottata ad alta gradazione alcolica: 7 soccorsi per intossicazione etilica

, 9 marzo 2025 -ad, sia nel centro storico della movida diche in diverse altre località della provincia. Per ben 7 volte le ambulanze di Areu sono dovute intervenire, dalla serata fino quasi all'alba, per soccorrere altrettante persone per "", nessuno per fortuna in gravi condizioni, ma in 5 trasportati comunque in ospedale. L'ultimo intervento quando erano ormai quasi le 4 di oggi, domenica 9 marzo, in via Calbicella a Salice Terme, dove un ragazzo 19enne è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Voghera. Mezz'ora prima, verso le 3.30, l'ambulanza della Croce Verde Pavese è intervenuta in centro storico a, in corso Strada Nuova, dove una ragazza 24enne è stata valutata sul posto ma poi non è stato necessario il trasporto in ospedale.