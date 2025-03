Ilgiorno.it - Pavia Città 30, è subito polemica: “Sbagliato, vogliono solo fare cassa”

, 9 marzo 2025 – Campagna d’informazione e Consiglio comunale ad hoc: il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, di fronte alla proposta della Giunta di trasformarein30, è pronto alla battaglia. “Dopo nove mesi di nulla e di associazioni e comitati compiacenti ormai relegati al ruolo di claque – ironizza il capogruppo Nicola Niutta – la grande svolta della Giunta pavese per migliorare la mobilità non sono nuovi parcheggi, strade più sicure, trasporti pubblici più efficienti. No, la soluzione è far andare tutti più piano”. Altre, come Bologna, hanno già adottato la scelta dei 30 chilometri orari. “I dati dicono che è servito a poco o niente – aggiungono i consiglieri di Fratelli d’Italia – Gli incidenti non sono diminuiti, ma la vita per chi si muove in auto è diventata assai più complicata.