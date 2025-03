Internews24.com - Pavard Inter, i giornali lo bocciano col Monza: pagelle dure, ecco i voti

di Redazione, ila prestazione del nerazzurro contro ildurissime,per lui dopo il match, quella di ieri non è stata la miglior partita del nerazzurro.ledei quotidiani sportivi e non solo per lui dopo il 3-2 contro ildi San Siro. Qui ideied i giudizi confezionati dal centrale francese allenato da mister Simone Inzaghi contro i brianzoli di Alessandro Nesta.Gazzetta dello Sport –5: Keita lo “scherza” sul gol, lui sbaglia nel non accorciare quasi invitando l’avversario al tiro. Rimproverato più volte: rallenta l’avvio dell’azione.Tuttosport –5: Sul 2-0 di Keita rincula, rincula e l’avversario segna. Non convince. Bisseck (1’ st) 6.5 Altro piglio, altra energie: assist per Calha-gol.