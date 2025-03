Secoloditalia.it - Paura per Trump: gli agenti della sicurezza sparano a un uomo armato vicino alla Casa Bianca (video)

Leggi su Secoloditalia.it

per il presidente degli Stati Uniti Donald, già vittima, nel settembre scorso, di un attentato da parte di unche lo colpì al volto.del Secret Service hanno sparato a unnella serata di ieri. Lo ha reso noto la stessa agenzia d’intelligence, stando a quanto riferito da Sky News. Il Secret Service ha spiegato che l’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica (ora americana) e che c’è stato uno “scontro a fuoco” con le forze dell’ordine. A quanto pare, in quel momento,non erama in Florida.ucciso: nel mirino c’era?La polizia locale ha segnalato un “individuo suicida” che probabilmente viaggiava verso Washington DC dall’Indiana. “Quando glisi sono avvicinati, l’individuo ha brandito un’arma da fuoco e ne è seguito uno scontro a fuoco, durante il quale sono stati sparati dei colpi dal nostro personale”, ha affermato su X il portavoce del Secret Service, Anthony Guiglielmi.