Lanazione.it - Paura in autostrada, due auto ribaltate. Maxi incidente, cinque giovani feriti

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 9 marzo 2025 –tamponamento di notte in. È avvenuto intorno alle 04:30 di domenica 9 marzo al km 54 della A11, la Firenze Mare, tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Quattro lecoinvolte, due delle quali si sononella carreggiata.in totale, tutti sotto o intorno ai 30 anni, ma per fortuna con traumi di entità non grave. Sono stati tutti portati in codice giallo negli ospedali vicini. Due all’ospedale di Pescia, trasportati con “Mike” di Altopascio; tre invece all’ospedale di Lucca. Diverse ambulanze intervenute, della Misericordia di Lucca e anche della Misericordia di Massa Macinaia. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.