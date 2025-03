Ilgiorno.it - Paura a Valdisotto. Bruciano i boschi sopra località Oga

Fiamme ieri sera a Oga, inSanta Cristina, territorio comunale di. A prendere fuoco, in tre punti differenti, una vasta zona di sottobosco. Difficile stabilire se si tratti di un rogo di origine dolosa oppure se se il fuoco che è divampato sia la conseguenza di qualche improvvida operazione di pulizia e successiva bruciatura di sterpi e rami. La neve in zona se ne è andata da un pezzo e l’erba ancora secca prende fuoco con grande facilità. Impegnata nello spegnimento dalle 19 una squadra completa di Vigili del Fuoco della sede di, sul posto anche i Carabinieri. Impressionanti, al buio, le lingue di fuoco che in verticale segnavano la porzione di montagna interessata, visibili anche in grande lontananza.