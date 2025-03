Sbircialanotizia.it - Paul Wesley svela la sua perplessità: la storia d’amore “fuori posto” in The Vampire Diaries

Leggi su Sbircialanotizia.it

È strano come, dopo anni, si riaprano vecchie questioni su uno dei teen drama più seguiti di sempre. Noi, che abbiamo seguito ogni svolta e ogni colpo di scena della serie The, ci siamo sempre chiesti se tutto filasse davvero liscio. E adesso è lo stesso, interprete di Stefan Salvatore, a . L'articolola sua: la” in Theè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.