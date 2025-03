Lanazione.it - Pattinatori, col Valdagno un pareggio molto sofferto

HOCKEY Finisce in parità il duello tra Circolo(6-6). Un punto che serve a poco ai biancorossi che comunque muovo la classifica. Dopo otto minuti è ila passare in vantaggio: Giuliani raccoglie una palla rinviata maldestramente indietro da Saavedra e vede di Diquigiovanni che si sposta leggermente a destra per battere Fongaro. Al 16’ sono ancora i veneti ad andare a segno: Nicolò Crocco sbatte su Fongaro ma il più veloce a recuperare la pallina è Giuliani che la mette in fondo alla rete. A 8’19 De Oro si fa parare il tiro da Bovo. Al 21’ il Grosseto accorcia: invenzione di Saavedra che libera Sillero davanti al portiere; il giocatore argentino è bravo a finalizzare. Il Circoloa otto centesimi di secondo dalla fine del primo tempo trova anche ilgrazie ad una "papera" di Bovo.