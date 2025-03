Metropolitanmagazine.it - Patrizia Vernola, chi è la moglie di Mino Reitano: “Il nostro è stato un colpo di fulmine, un incontro di sguardi”

è stata lae grande amore di, al suo fianco per più di quarant’anni prima della morte per tumore il 27 gennaio 2009. Ad oggi vive ancora in Agrate Brianza, in provincia di Monza, cittadina dove si è spento il cantautore ormai 13 anni fa. I due si conoscono negli anni Settanta, in un Hotel di Porto Recanati, a Macerata.era in vacanza con i suoi genitori,invece era in tournée. Lo racconta lei stessa in un’intervista a Domenica In: “Ci siamo incrociati per un paio di giorni finché mi ha fermato e mi ha salutato. Mi fissava con i suoi occhi splendidi. Siamo rimasti paralizzati a guardarci ed è scoccato qualcosa. Credo fosse undi. Lasciò una lettera in hotel per me ma non mi fu mai recapitata. Abbiamo recuperato in extremis perché lui, prima di andare via, volle il mio numero di telefono.