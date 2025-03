Tg24.sky.it - Patente, ipotesi aumento delle ore di guida da 6 a 8. Cosa potrebbe cambiare

Leggi su Tg24.sky.it

È allo studio del MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti un provvedimento per innalzare uno dei requisiti principali e necessari per ottenere l’autorizzazione are: prevede l’innalzamento da sei a otto ore diobbligatorie per conseguire ladi categoria B, cioè la più diffusa. Ne scrive Il Sole 24 Ore, che precisa come al momento si tratti solo di un’. Le ore aggiuntive si andrebbero a inserire fra l’esame di teoria e quello della pratica.