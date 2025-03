Ilgiorno.it - Pasticceri speciali. Impegno ed emozioni per creare iNperfetto: il dolce dell’inclusione

Il momento è arrivato: i primi tre “apprendisti”, giovani e adulti disabili della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona, guidati dal maestro pasticcere Graziano dellaa Bisto di Busto Arsizio, hanno realizzato il loro: l’. Nella ricetta ben indicati gli ingredienti, oltre a quelli tradizionali, farina, uova, zucchero, ce ne sono altri, fondamentali per l’, in grande quantità, e cioè “integrazione, inclusione sociale, sviluppo delle manualità e collaborazione” perché ilnasce con un messaggio di grande importanza, l’inclusione delle persone diversamente abili. Cappello bianco in testa e camice, si sono subito messi all’opera, attenti a seguire le istruzioni perquel biscotto–pasticcino nel quale hanno aggiunto un altro ingrediente, la loro emozione.