Ilrestodelcarlino.it - Passante, de Pascale a Salvini. “E’ responsabilità del Governo dettare la linea”

Bologna, 9 marzo 2025 – Dopo le parole di Matteo, sul temainterviene anche il presidente regionale Michele de, che fa muro e ricorda al vicepremier come ilavesse confermato “la valenza dell’opera”. "ha scaricato sulla concessionaria Autostrade ladello stallo del progetto del– sottodeinsieme con Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità –. Nella sua veste di ministro, quando non più di tardi di un mese fa ci siamo incontrati a Roma, aveva confermato come quella deldi Bologna fosse un'infrastruttura strategica per tutto il Paese, insieme alla Gronda di Genova”. "Risultano ormai evidenti le difficoltà legate alle concessioni – proseguono dee Priolo – ma, dopo due anni e mezzo, non possiamo accettare questo livello di incertezza.