Ilrestodelcarlino.it - ‘Partitella’ negata in piazza Verdi. Dalla lite all’assalto a coltellate. Due feriti: ragazzino colpito al collo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il rifiuto di unaa pallone insieme in. La. E infine le. Ha dell’incredibile la genesi, ricostruitapolizia, dell’ennesimo episodio di violenza consumatosi tra le strade della zona universitaria. Tutto è iniziato intorno alle 14,30. Un gruppo di giovani centrafricani, per passare il tempo, aveva iniziato a tirare qualche calcio a un pallone in mezzo alla. La scena è stata notata da alcuni ragazzini tunisini, che hanno chiesto agli altri di partecipare. Non è chiaro, a questo punto, se la richiesta sia stata poco educata oppure se gli altri proprio non gradissero la compagnia dei ragazzini. Fatto sta che al rifiuto dei più grandi è subito seguita, tra i due gruppi, un’animata. Modi sopra le righe, urla, ma niente di più. Finché uno degli adolescenti (presumibilmente diciassettenne, ma non aveva documenti con sé e non è stato identificato compiutamente) ha tirato fuori un coltello, colpendo all’inguine un gambiano di 24 anni, che ha risposto ferendolo alcon un coccio di bottiglia.