Parità fra uomo e donna. Marcucci e Giannotti premiate dalla Regione

Nove donne toscane sono state celebrate ieri, in occasione della giornata internazionale della, nel palazzo Bastogi a Firenze, per meriti personali e professionali. Lesono Ida Balò, Daniela Fatarella, Chiara Francini, Gina Giani, Nadia Giannattasio, Anna Maria Michelon Palchetti e Pinuccia Musumeci. Tra loro Fosca, originaria di Castiglione Garfagnana, professoressa di informatica presso la scuola Normale superiore di Pisa. È stata una pioniera della data science per l’analisi dei fenomeni sociali e dell’intelligenza artificiale. E Marialinamembro del cda e chief communication Officer di Kedrion spa, nonché presidente della fondazione Carnevale di Viareggio e in precedenza membro del consiglio della Robert F. Kennedy Foundation, nonché presidente e rappresentante legale della fondazione in Europa.