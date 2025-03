Oasport.it - Paris si gode la rinascita: “Un piacere eguagliare Thoeni. Franzoni? Deve ancora un po’ imparare…”

E sono sei. Dominikvince e aggiorna le proprie statistiche nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro a Kvtfjell (Norvegia) ha concesso il bis, dopo l’affermazione nella prima discesa di questo week end all’insegna della velocità sull‘Olympiabakken. Sesta vittoria in carriera su questa pista, dove il campione della Val d’Ultimo ha saputo fare sovente la differenza.Reduce dal podio (terzo posto) nel superG di Crans Montana (Svizzera), è arrivato il primo successo stagionale in questa specialità, la quinta in carriera in questo format e il 24° sigillo nel computo complessivo del percorso agonistico dell’altoatesino e raggiunge un certo Gustav. Non vinceva in supergigante dal 2019.“Oggi mi sono sentito molto bene a livello di sensazioni. Il tracciato era scorrevole e andava interpretato in maniera molto precisato.