Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: volata vincente per Tim Merlier nella prima tappa, terzo Alberto Dainese

Era il corridore più atteso oggi ed ha timbrato il cartellino, per la quinta volta in stagione. Timcontinua a dominare incon la maglia di campione d’Europa sulle spalle: il belga si imponedella. Ovviamente per lui anche la maglia di leader della classifica generale.Tre uomini al comandoparte di gara: Taco Van de Hoorn (Interché-Wanty), Alexandre Delettre (Cofidis) e Samuel Fernandez (Caja Rural-Seguros). Il gruppo ha gestito al meglio la situazione andandoli a raggiungere a circa 50 chilometri dall’arrivo.Da lì in poi ha accelerato l’andatura il plotone con gli attacchi di Julian Alaphilippe e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), ma la Soudal-QuickStep è riuscita a tenere chiusa la corsa in vista dellafinale. Sprint che ha dominato Tim, vincendo quasi per distacco.