Lanazione.it - Parco eolico in Maremma, il giallo del progettista. Una srl da 2.500 euro presenta maxi-piano

Grosseto, 9 marzo 2025 – In Toscana stanno piovendo progetti di parchi eolici. Sono 25 in fase di iter amministrativo; di questi, 9 in provincia di Grosseto e 3 sono stati proposti dal Gruppo Visconti srl. Il Gruppo però non si è fermato alla: dalla srl sono nate una serie di nuove società che al Mase hannoto ben dieci progetti per un valore complessivo di 1 miliardo di. Progetti faraonici che prevedono pale alte 200 metri, in alcuni casi – fa notare un sindacono – sono previste anche sul tetto di una casa. “C’è da ridere se non ci fosse da piangere – commenta Gabriele Fusini, sindaco di Magliano – Questa società ha scritto un progetto e poi lo ha replicato per più territori. Questi parchi eolici sono uno la copia dell’altro, in molti casi non c’è una logica.