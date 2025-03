Ilfattoquotidiano.it - Papa nell’Angelus: “In ospedale sperimento la premura e la cura di medici e operatori sanitari”

Notte tranquilla all’Gemelli per ilche continua le terapie, sia quelle farmacologiche che la fisioterapia sia respiratoria che motoria. La somministrazione di ossigeno avviene durante il giorno ad alti flussi con le cannule nasali e di notte con la ventilazione meccanica tramite la mascherina. Il Pontefice ha diffuso, in forma scritta, il suo Angelus odierno. “Fratelli e sorelle, nel mio prolungato ricovero qui in, anch’ioladel servizio e la tenerezza della, in particolare da parte deie degli, che ringrazio di cuore. E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore”, scrive il Pontefice che aggiunge “Abbiamo bisogno di questo, del miracolo della tenerezza, che accompagna chi è nella prova portando un po’ di luce nella notte del dolore”.