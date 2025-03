Papa migliora segue Messa e preghiere

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30Francesco "si è collegato in video con l'Aula Paolo VI per seguire gli esercizi spirituali con la Curia". Lo riferisce la sala stampa vaticana Sulle condizioni di salute di Bergoglio al 24° giorno di ricovero al Gemelli per polmonite bilaterale, i medici emetteranno un bollettino nella giornata di domani, nessun bollettino oggi. Il pontefice sarebbe stabile, con lievi e gradualimenti, all'interno di un quadro complesso. E la prognosi resta riservata.